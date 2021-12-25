السبت 25 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يحذر من انهيار في إيراداته النفطية

وزير المالية العراقي
وزير المالية العراقي علي علاوي

حذر وزير المالية العراقي علي علاوي، من انهيار في إيرادات النفط ستواجهه بلاده خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة.
وقال علاوي- في كلمة له خلال الملتقى الوزاري لآفاق طاقة المستقل، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية، اليوم السبت، إن بلاده معرضة لانهيار في إيرادات النفط في السنوات الخمس أو العشر المقبلة، وأن ذروة الأزمة التي ستواجه العراق قد تحصل ما بين 2030 و2040.
وأوضح أن الهيكلية المالية في العراق جامدة للغاية، وتفتقر للمرونة، وعندما تنهار أو تنخفض الإيرادات، فالنتيجة هي إما تسريح أعداد كبيرة من الناس وهذا الشيء لا يمكن أن يحصل سياسيًا، أو تتراكم المتأخرات في إشارة إلى تأخير صرف الرواتب.

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