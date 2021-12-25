«الصحة اللبنانية»: تسجيل 433 إصابة بأوميكرون لوافدين خلال ديسمبر

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 433 حالة إصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" لوافدين عبر المطار منذ الثالث من ديسمبر الجاري وحتى اليوم.

وأكدت الوزارة - في تقريرها عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا- أن فحوصات المطار في الجامعة اللبنانية سجلت 433 إصابة بأوميكرون، فيما تم رصد أول حالة أوميكرون في محافظة البقاع في الأسبوع الـ 49 عبر تقنية التسلسل الجيني في الجامعة اللبنانية الأمريكية.

وسجل لبنان أمس 2017 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 1810 مقيمين و207 وافدين، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 711259 منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد.