السبت 25 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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منوعات

5 تغييرات في تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة

جريدة الدستور

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة غزل المحلة المقرر لها في الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمد عبدالغني – أحمد أبوالفتوح

خط الوسط: محمود عبدالعزيز – إمام عاشور– أحمد سيد زيزو – مصطفى فتحي- أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد- حازم إمام- عبدالله جمعة – محمود حمدي الونش- حمدي علاء- إسلام جابر- محمد أشرف روقا- رزاق سيسيه- محمد أوناجم.

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