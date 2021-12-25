تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة فى ميناء دمياط خلال 24 ساعة

تداولت أرصفة ميناء دمياط 27 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة مضت، منها السفينة «KLAVSEN»، التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 81 مترًا وبعرض 11 مترًا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من النترات والسفينة «SPRING PLOEG»، التي ترفع علم جزر كيمان، ويبلغ طولها 146 مترا، وبعرض 24 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من الميثانول.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14424 طنا تشمل: 6350 طن فوسفات و2800 طن رمل و1708 أطنان أسمنت و566 طن نترات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 86951 طن تشمل: 44065 طن ذرة و10664 طن قمح و13508 أطنان خردة و6714 طن حديد و12000 طن سلاح.



بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 347 حاوية مكافئة تشمل: خضروات «خضار مجمد مشكل»، وحاصلات زراعية «أعشاب وسمسم وفول وليمون»، وفواكه «برتقال وبلح»، يتم تصديرها إلى كل من سلوفينيا وإندونيسيا وهونج كونج وهولندا وإسبانيا وبنجلاديش وفرنسا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 54 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2406 حاويات مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 129712 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 137022 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2600 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2688 شاحنة.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2600 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2688 شاحنة.