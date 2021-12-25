السبت 25 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فيديو يلخص جولة الرئيس السيسي لتفقد مشروعات قومية في قنا

جريدة الدستور

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ قليل، جولة تفقدية بمحافظة قنا، وذلك للاطلاع على سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، وذلك ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد" في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وخلال الجولة استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شرح من الفريق كامل الوزير وزير النقل عن آلية العمل برصف وتجهيز المحاور الجديدة. 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد معقبًا على حديث وزير النقل، أن الفريق كامل الوزير تحدث عن مشروعات وزارة النقل ولم يتكلم عن كل المشروعات الخاصة في القطاعات الأخرى سواء هيئة المجتمعات العمرانية أو الهيئة الهندسية في أماكن أخرى، متابعًا: "بقول للى بنتكلم فيه في الصعيد بس.. 1.6 تريليون جنيه للنقل بس.. أبوقير فيه أرصفة جديدة حوالى 6-7 كيلو بعمق 22 مترًا على سبيل المقال.. مشروعات وزارة النقل حجمها كبير".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى افتتاح مشروعات قومية جديدة بالصعيد: "حجم آخر لم يذكر هنا.. ومش هقول المفروض أنه يقولهم.. بقول حجم العمل اللى بيتم في مصر في كل القطاعات.. 1.6 تريليون.. 1600 مليار.. في كل القطاعات.. الدكتور مصطفى مدبولى بيقولى 6.2 تريليون جنيه.. 6 آلاف مليار و200 مليون ولسه شغالين".

وتابع الرئيس السيسى: "الحاجة الأخيرة.. المحافظين على القطاعات دى وعلى أجانب الطرق خاصة في المحاور الجديدة..  انتبه لعدم التعدى.. الحركة بقت سهلة.. يقولك ابنى جنب الطريق الجديد.. وانا جاى بالطائرة.. شايف الطرق الصحراوية شرق وغرب فاضية.. نبنى عليها وتتحرك 2 كيلو لأرضك الزراعية.. وبوجه كل الشكر لكل من ساهم في المشروعات.. نتحرك بقوة في كل المجالات".

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

البحث عن محمود العربي

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

حسن راتب فى التحقيقات بقضية «الآثار الكبرى»: دخلى 100 مليون جنيه سنويًا

5 تغييرات في تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة

أمطار متقطعة ونشاط رياح.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الغد

فيديو يلخص جولة الرئيس السيسي لتفقد مشروعات قومية في قنا

تفاصيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والري فى بنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا تريد الصين من إفريقيا

رضوان السيد

الاستعصاء على التغيير بالانتخابات

عفاف السيد

عيد الشجرة «الميلاد» عند المصريين

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى.. الفرص والتحديات

سمر عادل

التحويلات المالية كمصدر خارجى لتمويل التنمية

صفاء النجار

إكسبو دبي 2020 «2-5»

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة والعدالة الثقافية

عبد الرحيم طايع

الاهتمام بسفاسف الأمور!

صور

حفلة منير

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن الحرب الاستعمارية التوسعية

عقيدة بينيت.. حل الدولتين على أجندة رئيس الحكومة الإسرائيلية

سارة شريف تكتب: اللعبة الأكبر