فيديو يلخص جولة الرئيس السيسي لتفقد مشروعات قومية في قنا

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ قليل، جولة تفقدية بمحافظة قنا، وذلك للاطلاع على سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، وذلك ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد" في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.



وخلال الجولة استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شرح من الفريق كامل الوزير وزير النقل عن آلية العمل برصف وتجهيز المحاور الجديدة.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد معقبًا على حديث وزير النقل، أن الفريق كامل الوزير تحدث عن مشروعات وزارة النقل ولم يتكلم عن كل المشروعات الخاصة في القطاعات الأخرى سواء هيئة المجتمعات العمرانية أو الهيئة الهندسية في أماكن أخرى، متابعًا: "بقول للى بنتكلم فيه في الصعيد بس.. 1.6 تريليون جنيه للنقل بس.. أبوقير فيه أرصفة جديدة حوالى 6-7 كيلو بعمق 22 مترًا على سبيل المقال.. مشروعات وزارة النقل حجمها كبير".



وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى افتتاح مشروعات قومية جديدة بالصعيد: "حجم آخر لم يذكر هنا.. ومش هقول المفروض أنه يقولهم.. بقول حجم العمل اللى بيتم في مصر في كل القطاعات.. 1.6 تريليون.. 1600 مليار.. في كل القطاعات.. الدكتور مصطفى مدبولى بيقولى 6.2 تريليون جنيه.. 6 آلاف مليار و200 مليون ولسه شغالين".



وتابع الرئيس السيسى: "الحاجة الأخيرة.. المحافظين على القطاعات دى وعلى أجانب الطرق خاصة في المحاور الجديدة.. انتبه لعدم التعدى.. الحركة بقت سهلة.. يقولك ابنى جنب الطريق الجديد.. وانا جاى بالطائرة.. شايف الطرق الصحراوية شرق وغرب فاضية.. نبنى عليها وتتحرك 2 كيلو لأرضك الزراعية.. وبوجه كل الشكر لكل من ساهم في المشروعات.. نتحرك بقوة في كل المجالات".