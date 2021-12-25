السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مدحت صالح يشعل أوبرا مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بأروع أغانيه (صور)

مدحت صالح يشعل أوبرا
مدحت صالح يشعل أوبرا مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

أحيا النجم مدحت صالح، حفلا غنائياً كبيراً على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تحت شعار "كامل العدد" بمشاركة الموسيقار وعازف البيانو الشهير عمرو سليم، وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

مدحت صالح يشعل أوبرا مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 


وتألق مدحت صالح خلال الحفل أمام الجمهور بمختارات من أحدث أغانيه القديمة والحديثة ومنها «نوري نور، النور مكانه في القلوب، بحلم على قدي، ماشي في ضلها، زي ما انت عايز، شبكوا ايديكم، حبيبي يا عاشق»، والتي تفاعل معاها الجمهور بالحفل وشارك بالغناء مع النجم مدحت صالح، كما قدم أغنية «الحلوه داير شبكها»، للراحل محرم فؤاد، وأغنية «افرش منديلك على الرملة»، للمطرب أحمد العطار.

مدحت صالح يشعل أوبرا مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 


وعلى مدار 3 ساعات متواصلة أطرب مدحت صالح جمهوره بباقة من أغانيه القديمة والحديثة منها «كوكب تاني، المليونيرات» الذي تفاعل معاها الجمهور بشدة، كما قدم أغنية «تلات سلامات» للمطرب الراحل محمد قنديل، بجانب أغاني «قلب واحد، وعدي، وردي، يا حبيبي وحشني».

مدحت صالح يشعل أوبرا مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 

وأعرب النجم مدحت صالح عن سعادته بإقامة الحفل بمسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وتواجده بين جماهيره المتذوقة للفنون الراقية، حيث تزينت قاعة أوبرا جامعة مصر بأضواء الليزر في تابلوهات هندسية وفنية مبدعة.

مدحت صالح يشعل أوبرا مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 

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