السبت 25 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تدرس حضور اجتماع مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

الأسلحة النووية
الأسلحة النووية

أوردت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، يفكر في حضور اجتماع في يناير بمدينة نيويورك لمراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وذكرت الوكالة، اليوم السبت، أن كيشيدا لا يشارك عادة في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، والذي سيبدأ في 4 يناير، وما إذا كان كيشيدا سيفعل ذلك بالفعل غير مؤكد بسبب ارتفاع حالات متغير "أوميكرون" لفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة.
وتعقد مؤتمرات الأمم المتحدة كل خمس سنوات لتقييم التقدم في نزع السلاح النووي وعدم انتشاره، وكان من المقرر عقد الجلسة التالية في العام الماضي، ولكن تم تأجيلها في ضوء جائحة كورونا.
وحضر كيشيدا في عام 2015، كعضو في مجلس النواب المنتخب من مدينة هيروشيما التي تعرضت للقصف الذري والمدافع عن عالم خال من الأسلحة النووية وكوزير للخارجية، الجلسة الأخيرة للمؤتمر.
وفي السياق، أعرب كيشيدا عن حرصه على عقد أول قمة رسمية له مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت مبكر، ومع ذلك، فإن الوباء ومعارضة بعض الديمقراطيين لمشروع قانون الإنفاق الأمريكي يعني أن اجتماعًا بين كيشيدا وبايدن قبل أن يعقد البرلمان الياباني جلسة عادية في 17 يناير قد يكون صعبًا.
وقالت المصادر إنه بجانب المشاركة في اجتماع معاهدة حظر الانتشار النووي، يدرس كيشيدا أيضًا زيارة أستراليا لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء سكوت موريسون، موضحة أنه في حالة عقد الاجتماع، من المتوقع أن يؤكد كيشيدا وموريسون على توثيق التعاون الدفاعي الثنائي وأهمية المجموعة الرباعية، وهي مجموعة من أربع دول تضم أيضًا الولايات المتحدة والهند، في مواجهة صعود الصين.

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