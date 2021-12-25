السبت 25 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن يستنكر قصف ميليشيا الحوثى للأعيان المدنية جنوب السعودية

ميليشيا الحوثي
ميليشيا الحوثي

استنكرت وزارة الخارجية وشئون المغتربين اليمنية، بأشد العبارات، إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفات تجاه منطقتي جيزان ونجران بالمملكة العربية السعودية؛ ما أدى إلى وفاة شخصين مدنيين وإصابة آخرين، في اعتداء إرهابي ممنهج ومتعمد للأعيان المدنية في المملكة.
وأكدت الخارجية اليمنية- في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية- أن ما قامت به ميليشيا الحوثي؛ يعكس تحديها للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع قواعد القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية وتهديدها لأمن واستقرار المنطقة، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا الأبرياء.
وجددت الوزارة، موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للمملكة وتضامنها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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