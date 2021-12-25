السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إفريقيا: إعطاء 193.6 مليون جرعة لقاح كورونا عبر أنحاء القارة

كورونا في إفريقيا
كورونا في إفريقيا

أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، إعطاء أكثر من 193 مليونا و645 ألفا و429 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، في جميع أنحاء القارة.
وأفادت أحدث إحصائيات صادرة عن المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في القارة الإفريقية، ارتفع إلى 9 ملايين و361 ألفا و672 إصابة، كما سجلت 226 ألفا و728 حالة وفاة جراء الجائحة على مستوى القارة.
وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 8 ملايين و439 ألفا و199 حالة على مستوى القارة، منذ بداية الجائحة.
ويوجد في جنوب إفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها ويليها المغرب، ثم تونس، وإثيوبيا وليبيا.

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