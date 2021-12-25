السبت 25 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الإندونيسى ينشر قوات لمساعدة الشرطة فى تأمين احتفالات أعياد الميلاد

الجيش الإندونيسي
الجيش الإندونيسي

نشرت قوات الدفاع الإندونيسية 10 آلاف و657 فردًا لمساعدة الشرطة الإندونيسية في تأمين احتفالات أعياد الميلاد في جميع أنحاء البلاد، حسبما أفاد قائد الجيش الإندونيسي، الجنرال أنديكا بيركاسا.
ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن الجنرال أنديكا قوله أثناء مراجعة الترتيبات الأمنية في كنيسة الكاتدرائية في وسط جاكرتا :" تمت تلبية طلب المساعدة الأمنية في جميع أنحاء إندونيسيا، يختلف عدد الأفراد لكل منطقة، في المجموع، نشرت القوات المسلحة الإندونيسية 10657 فردًا اليوم".
واستعرض الجنرال أنديكا، الترتيبات مع رئيس مجلس النواب، بوان ماهاراني، وقائد الشرطة، الجنرال ليستيو سيجيت برابوو، قائلًا: "الشرطة الوطنية تتحمل مسئولية أمن عيد الميلاد في جميع أنحاء إندونيسيا، ومع ذلك، تساعد القوات المسلحة، الشرطة في نشر الأفراد عند الحاجة".
وأضاف: "في الأساس، نحن على استعداد لتقديم المساعدة للشرطة الوطنية لتأمين (عيد الميلاد)، وهو عطلة للمسيحيين الإندونيسيين".
من جانبه، شدد برابوو على أن قوة الشرطة تعمل ليس فقط لضمان الترتيبات الأمنية السلسة خلال عيد الميلاد، ولكن أيضًا على احترام الإجراءات الصحية من قبل المصلين.

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