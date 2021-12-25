سفيرنا فى كندا يشيد بدور رابطة العلماء المصريين بأمريكا الشمالية

أشاد سفير مصر في كندا، أحمد أبوزيد، اليوم السبت، بالدور الريادي الهام الذي تضطلع به رابطة العلماء المصريين بأمريكا الشمالية، مشددًا على أهمية المؤتمر الـ48 للرابطة والذي يُعقد تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويشارك السفير المصري لدى كندا في فعاليات المؤتمر الذي ينطلق الإثنين المقبل، ويعقد بالمشاركة مع مؤسسة الجامعات الكندية بمصر، ويستمر خلال الفترة من 27 إلى 29 ديسمبر الجارى.

وأعرب السفير- في بيان اليوم- عن سعادته وتطلعه للمشاركة في هذا الحدث الهام والفريد الذي يجمع بوتقة منتقاه من العلماء وأساتذة الجامعات المصريين العاملين بعدد من الجامعات الكندية، مثل جامعات رايرسون والبرتا وكالجري وكونكورديا ووترلو وبريتيش كولومبيا وكارلتون، للإسهام بأبحاثهم ومقترحاتهم العلمية حول سبل دعم رؤية مصر الاستراتيجية للتنمية 2030 في مجالات متنوعة.

وأشاد السفير المصرى بالدور الريادي الهام الذي تضطلع به رابطة العلماء المصريين بأمريكا الشمالية في تنظيم هذا المؤتمر الهام للعام الـ48، مقدمًا الشكر للدكتور محمد عطا الله، رئيس الرابطة ومنسق عام المؤتمر، ومتمنيًا أن تسهم فعاليات وجلسات المؤتمر المتنوعة في طرح أفكار ومقترحات علمية مبتكرة لدفع عجلة التنمية والتطوير والتحديث التى تشهدها مصر فى المرحلة الحالية.