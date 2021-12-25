السبت 25 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرؤية والإنجاز.. 7 سنوات من العلاقات الاسترتيجية بين مصر ودول الأمريكتين

السيسي وبايدن
السيسي وبايدن

حققت سياسة مصر الخارجية، خلال السبع سنوات الماضية، تقدمًا كبيرًا في تعزيز العلاقات مع دول الأمريكتين، سواء على المستوى الاستراتيجي أو الاستثمارات، ووجود زيارات متبادلة.

وعملت مصر، عبر سياستها الخارجية، على توثيق التعاون بين العديد من الدول في القارتين الأمريكتين، وتعزيز الوجود في مختلف المجالات، خاصةً في مجال التجارة.

الرؤية والإنجاز.. تعاون وثيق مع الأمريكيتيين

واتجهت مصر لتنويع علاقاتها بدول قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية، وتوسيع مجالات التعاون معها، وهو ما أكد التأثير الذي تمثله السياسية الخارجية المصرية على مدار تلك السنوات.

ووثق كتاب “الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق”- الصادر عن مجلس الوزراء- عدد من الخطوات التي اتخذتها مصر ودول الأمريكتين لتوثيق علاقتها.

- استئناف الحوار والتعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة في أغسطس 2015.

- تصدر مصر قائمة الدول الإفريقية المستقبلة للاستثمارات الأمريكية المباشرة.

- زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة عام 2017 تلبية لدعوة الجانب الأمريكي.

- إجراء الرئيس السيسي زيارة هامة إلى واشنطن في أكتوبر 2019.

- تكثيف الزيارات التبادلية مع كندا والدول اللاتينية لتطوير العلاقات الثنائية بمختلف المجالات.

- دخول اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتجمع «دول الميروكسور» حيز النفاذ منذ سبتمبر 2017.

مصر الأمريكيتيين الرؤية والإنجاز كتاب الرؤية والانجاز السياسة الخارجية المصرية الرئيس السيسي واشنطن دول الميركسور

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