محافظ دمياط تعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم السبت، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢١ للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثانى الثانوى.

وأكدت محافظ دمياط خلال لقائها مع الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم، إتمام الاستعدادات لتجهيز اللجان الامتحانية، مشددة على الالتزام بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب والملاحظين.

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول فى ١٥ يناير المقبل للصف الرابع الابتدائي العام وتنتهى فى ٢٠ يناير، كما ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الرابع "الفصل الواحد" و الخامس والسادس الابتدائى والفصل الواحد فى ٢٢ يناير وتنتهى فى ٢٦ يناير، وامتحانات الصفوف من الثالث إلى الخامس الابتدائي "الصم وضعاف السمع" تبدأ ١٥ يناير وتنتهى ١٧ يناير، وفى الفترة من ١٥ إلى ١٨ يناير ستنعقد امتحانات الصفين السادس والسابع الابتدائي للصم وضعاف السمع، على أن تبدأ امتحانات الصف الثامن الابتدائي للصم وضعاف السمع فى ٢٠ يناير وتنتهى فى يوم ٢٦ من ذات الشهر.

وفى هذا السياق أيضًا، تنطلق امتحانات الصفوف الثالث والرابع والخامس للمكفوفين فى ١٥ يناير وتنتهى ٢٢ يناير، والصف السادس للمكفوفين فى الفترة من ٢٠ إلى ٢٦ يناير، وبالنسبة لامتحانات الإعدادية تبدأ امتحانات الصفين الأول والثانى "عام وصم وبكم ومكفوفين ومهنى" فى ١٥ يناير وتنتهى فى ٢٢ يناير، كما ستجرى امتحانات الشهادة الإعدادية "عام وصم ومكفوفين ومهنى" فى الفترة من ٢٩ يناير حتى ٣ فبراير.

وبمرحلة التعليم الثانوى، ستعقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوى العام فى الفترة من ٢٢ يناير حتى ٢ فبراير، وللصفين الأول والثاني الثانوى للصم وضعاف السمع فى الفترة من ١٥ إلى ٢٣ يناير وأيضًا الصفان الأول والثاني الثانوى للمكفوفين فى الفترة من ١٥ إلى ٢٤ يناير، وأخيرًا ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالتعليم الفنى ١٥ يناير المقبل.