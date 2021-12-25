الرؤية والإنجاز.. 10 خطوات مصرية للنهوض بالقارة الإفريقية

ركزت سياسة مصر الخارجية على تعزيز الروابط مع دول القارة الإفريقية، خلال السبع سنوات الماضية، في كافة الملفات الحيوية.

واتجهت مصر بشكل مؤثر إلى ريادة الملفات الأكثر أهمية لدول القارة الإفريقية، خاصةً ما يحقق الأمن والسلم المستدام، بالإضافة إلى المضي قدمًا في إعادة إعمار الدول خلال مراحل مع بعد النزاعات.

«الرؤية والإنجاز».. مصر تنطلق في تنمية القارة

وركزت مصر، خلال سياستها الخارجية طوال السنوات الماضية، على ضرورة تدشين المشاريع وتعزيز اقتصاد دول إفريقيا، بالإضافة إلى التركيز على تنمية مهارات الشباب فيها والعمل على توثيق الروابط بين الشعوب.

ووثق كتاب «الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق» الخطوات التي اتخذتها القاهرة لتنمية ودعم القارة الإفريقية:

- ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية حول تغير المناخ لمدة عامين.

- استضافة مصر للقمة التنسيقية الأولى بين الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية والإقليمية.

- مشاركة الرئيس السيسي عام 2019 في القمة الألمانية الأفريقية ببرلين، والتي هدفت إلى التعاون الاقتصادي بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين من خلال مشروعات مشتركة تسهم في الإسراع بوتيرة النمو بالقارة السمراء.

- استضافة فعاليات منتدى أفريقيا 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- تنظيم ملتقى الشباب العربي والإفريقي في 2019.

- زيارة الرئيس السيي التاريخية إلى غينيا عام 2019 كأول زيارة لرئيس مصري منذ 1965.

- زيارة الرئيس السيسي إلى كل من السنغال وكوت ديفوار عام 2019.

- عقد الرئيس السيسي عدد من الاتفاقات وبحث الرؤية المصرية بشأن منظومة عمل الاتحاد الإفريقي.

- زيارة الرئيس السيسي إلى النيجر لحضور القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي عام 2019، والتي تم خلالها إطلاق المرحلة التشغيلية لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية.

- تقديم المساعدات الطبية والمستلزمات الوقائية لأكثر من 30 دولة أفريقية لمساعدتهم.