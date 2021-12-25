تفاصيل جولة الرئيس السيسى فى قرية المراشدة (صور)

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، قرية المراشدة بمركز الوقف بمحافظة قنا، لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصرى.

جولة الرئيس

وخلال جولة الرئيس تفقد مجمع خدمات المواطنين بقرية المراشدة، والذي يخدم ٥٥ ألف نسمة، ويضم العديد من الخدمات للمواطنين من بينها "مركز تكنولوجي- مكتب الشهر العقاري- مكتب التموين- مكتب تضامن اجتماعي- احوال مدينة- وحدة محلية- مجلس محلي مكتب بريد " إضافة إلى استراحة للمواطنين، وتم إنشاؤه على مساحة ٤٢٠ م ٢، ويتكون من ثلاثة طوابق بتكلفة إجمالية قدرها ١٣.٥ مليون جنية.

جولة الرئيس

ثم تفقد الرئيس السيسي مجمع الخدمات الزراعية والذى يتكون من “وحدة زراعية- وحدة بيطرية- مكتب إرشاد زراعي- مركز تجميع الألبان”، وبلغت تكلفة الإنشاء نحو ١٢ مليون جنيه.

وزار الرئيس نقطة الإسعاف والوحدة الصحية بالقرية، والتي تتكون من مبنيين على مساحة حوالى ١٢٠٠م٢، حيث تم رفع كفاءتها بالكامل ضمن مبادرة حياة كريمة، وتطوير كل الأجهزة والمعدات إضافة إلى دعم أجهزة عيادة الأسنان والعيادات الخارجية والصيدلية والمعمل ووحدة تنظيم الأسرة بالمشروع الأوروبي ويتوافر بها إستراحة مُخصصة للأطباء وأخرى مُخصصة للتمريض.

جولة الرئيس

وتوجه الرئيس السيسي إلى مكتبة حياة كريمة وهي أول مكتبة تم إنشاؤها ضمن مشروع مكتبات حياة كريمة بمحافظات الصعيد لتخدم أهالي قرية المراشدة بقنا، وتم تأسيسها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة الثقافة، واستمع لشرح لبعض المشروعات من شباب مؤسسة حياة كريمة، والذين كانوا في استقباله أثناء الزيارة.

جولة الرئيس

ووجه الرئيس السيسي بضرورة التوسع في إنشاء المكتبات في كل محافظات المبادرة مع زيادة المساحات المخصصة لها.

جدير بالذكر أن مؤسسة حياة كريمة كانت أطلقت على مدار اليومين الماضيين قوافل غذائية وطبية موسعة بقري مركز الوقف بمحافظة قنا، حيث تم توفير ١٤ عيادة متنقلة تم مختلف التخصصات الطبية منها "الباطنة- الأطفال- الجراحة- النساء- تنظيم الأسرة- الرمد- الجلدية- العظام- الأسنان- أمراض صدر- معمل- صيدلية- سجلات طبية" والتي تواصل عملها لخدمة المواطنين بمركز شباب المراشدة.

جولة الرئيس

كما تم إطلاق قافلة غذائية مُحملة بـ5 الآف كرتونة مواد غذائية مُخصصة لأهالي قري مركز الوقف بمحافظة قنا بالتعاون مع بنك الطعام المصرى، حيث تم الانتهاء من التوزيع علي أهالي قرية المراشدة وما زالت القافلة مستمرة في باقي قرى المحافظة، كما تشمل القافلة توزيع الأغطية الشتوية "البطاطين" من خلال فرق الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة بقري المحافظة على الأسر المستحقة بالتعاون مع الجهات المعنية والشريكة بالمحافظة.