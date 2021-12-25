مصطفى خاطر وهنا شيحة يشاهدان «مربع برمودة» وسط الجمهور (فيديو)

حرص الفنان مصطفى خاطر، والفنانة هنا شيحا على مشاهدة فيلمهما الجديد "مربع برمودة" مع الجمهور داخل سينما مول العرب، وذلك لمتابعة ردود الفعل حول الفيلم الذي بدأ عرضه يوم الأربعاء الماضي في السينمات، والتقط خاطر وهنا الصور التذكارية مع الجمهور من كل الشرائح العمرية المختلفة، الذين أثنوا على الفيلم وأكدوا أنه عمل كوميدي تشويقي يليق بنجومه، وأيضاً يناسب جميع الأعمار.

كما حرص الفنان محمد أنور أحد نجوم فريق مسرح مصر على حضور العرض بمصاحبة "خاطر وهنا"، لتقديم التهنئة لهما ولكل فريق العمل، ولعب مباراة تنس طاولة مع "خاطر وهنا" على ترابيزة مرسوم عليها أفيش الفيلم، وذلك وسط تفاعل كبير من جانب الجمهور.

وحضر أيضاً الساحر كريس المصري الذي قدم عدة فقرات فكاهية مع مصطفى خاطر وعدد كبير من الجمهور من الشباب والأطفال، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي ملىء بالمغامرات، ويعتمد على الفكرة والمواقف من خلال 4 شخصيات يربطهم حدث معين، حيث ترتبط مصائرهم لفترة زمنية معينة ويدخلوا في سلسلة من المغامرات والمواقف الكوميدية، وتم تصوير مشاهد الفيلم في العديد من المناطق المتفرقة تجاوزت 30 لوكيشن، منها أكثر من فيلا بمنطقة شبرامنت وبعض الشقق والشركات والمتاحف ومحلات المجوهرات وبعض الجراجات والمكاتب، بالإضافة إلى العديد من الشوارع بالقاهرة.

أبطال فيلم مربع برمودة

يشار إلى أن اسم الفيلم "مربع برمودة" وليس "مربع برمودا" ، والمقصود بكلمة "برمودة" هو الشهر القبطي المعروف، والفيلم من تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت وإنتاج ذا جيت ميديا جروب لصاحبها عاطف كامل ويلو تيب تك لصاحبها أحمد البطل، وبطولة مصطفى خاطر وروجينا وعمرو عبدالجليل وهنا شيحا ومحمد ثروت ومحمد جمعة ودينا وعايدة رياض ونهى رأفت.