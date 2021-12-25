السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أبرزها فلسطين ولبنان..

الرؤية والإنجاز.. جهود مصرية لمساندة 5 دول عربية

اعمار غزة
اعمار غزة

عززت سياسة مصر الخارجية طوال السبع سنوات الماضية، دعمها إلى الدول العربية الشقيقة، للمساهمة في حل الأزمات التي يعيشوها، وإرساء حالة الهدوء والسلام داخلها، وهو ما أكد عليه كتاب «الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق» الصادر عن مجلس الوزراء.

ولم يقتصر الدعم المصري إلى الدول العربية الشقيقة على الساحة الدولية والإقليمية فقط، لكنه امتد للعلاقات الثنائية مع العديد منهم، مثل فلسطين، خاصةً قطاع غزة المحاصر، بالإضافة إلى لبنان وسوريا.

«مصر تنطلق».. تعزيز الدعم للأشقاء

وكذلك، عمقت مصر تعاونها وعلاقتها مع الأردن والعراق، وعقدوا قمم ثلاثية حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك الأردني عبد الله الثاني، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.

ورصد كتاب «القمة والإنجاز.. مصر تنطلق» أبرز الخطوات المصرية في ذلك السياق كما يلي:

فلسطين

- التأكيد على الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية.

- ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

- استضافة مؤتمر إعادة إعمار غزة عام 2014 في القاهرة.

- إطلاق المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة.

- تقديم مساعدات قيمتها 500 مليون دولار إلى غزة.

لبنان

- مشاركة مصر بفعالية بمؤتمر دعم لبنان تحت تنظيم الأمم المتحدة.

- المساندة المستمرة للشعب اللبناني لتجاوز أزمته الراهنة.

- الاتفاق على خارطة طريق لنقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.

- زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى بيروت عام 2019، حيث أجرى سلسلة لقاءات مع عدد من المسئولين اللبنانيين.

- ترأس مدبولي الجانب المصري في أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية.

الأردن والعراق

- تدشين آلية للتعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن.

- استضافة مصر اجتماع قادة دول مصر والأردن والعراق عام 2019.

سوريا

- مواصلة مصر جهودها باستضافة لأشقاء السوريين.

- تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للسوريين.

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