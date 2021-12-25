السبت 25 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سناتور أمريكي: يجب على الولايات المتحدة زيادة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا

السناتور الأمريكي،
السناتور الأمريكي، روب بورتمان

قال السناتور الأمريكي، روب بورتمان، إنه ينبغي على الإدارة الأمريكية زيادة إمدادات الأسلحة الدفاعية، بما في ذلك الأسلحة الفتاكة، إلى أوكرانيا لتعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الأوكرانية وسط تقارير باحتمالية حدوث عدوان روسي.
وأضاف بورتمان، عقب مكالمة عبر الهاتف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت- أنه "يجب على الولايات المتحدة أن تواصل زيادة كمية الأسلحة العسكرية الفتاكة الدفاعية التي ترسلها إلى أوكرانيا وتكييفها مع التهديد الذي ستواجهه حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها بشكل أفضل".
وتابع أن الكونجرس الأمريكي أعاد تأكيد التزامه بزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا. وعلى وجه الخصوص، أدى قانون تفويض الدفاع الوطني الذي تم تمريره مؤخرًا من قبل المجلسين، إلى زيادة الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا من خلال مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية.
وأكد أنه "تم تمديد المبادرة حتى عام 2022 وزاد تمويلها من 250 مليون دولار في السنة المالية 2021 إلى 300 مليون دولار العام المقبل مع 75 مليون دولار على الأقل مخصصة للحصول على أسلحة فتاكة".
وتُستخدم الأموال للمساعدة في تدريب وتجهيز ودعم القوات المسلحة الأوكرانية في جهودها للدفاع عن استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها ضد أي عدوان روسي محتمل.
وأجرى الرئيس الأوكراني أمس مكالمة هاتفيه مع الرؤساء المشاركين للهيئات الحزبية الأوكرانية ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونجرس الأمريكيين لمناقشة الوضع الأمني في البلاد.

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