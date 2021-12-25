تفاصيل مشروعات الكهرباء والطرق فى بنى سويف

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، إن بني سويف حظيت على مدار 7 سنوات في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحزمة من المشروعات القومية "خدمية وتنموية" بقيمة تخطت الـ100 مليار جنيه، (بجانب محور عدلي منصور والمجمع الصناعي ببياض العرب اللذين تم افتتاحهما اليوم) التي شملت كل القطاعات والمرافق الحيوية، خاصة البنية التحتية وقطاعات الصحة والصرف الصحي والإسكان وغيرها من القطاعات المهمة، والتي استهدفت تحقيق نقلة نوعية في القطاعات الحيوية ووفرت عشرات الآلاف من فرص العمل أثناء التنفيذ وبعده، وهو ما جعل من بنى سويف نقطة جذب واعدة للاستثمارات، وهيئت بيئة الأعمال لتنفيذ المشروعات الخدمية، الذي نتج عنها نقل بنى سويف من خانة الأكثر فقرًا للأكثر جذبًا للاستثمارات، وأضفت تحسينًا ملموسًا على مستوى معيشة المواطنين.

وكان أبرز تلك المشروعات: محطة كهرباء بني سويف بغياضة، التي تعمل بتكنولوجيا H_Class، وبلغت تكلفتها 2 مليار و500 ألف يورو، وهى الأكبر من نوعها عالميًا ضمن 3 محطات على مستوى الجمهورية، وتم تنفيذها في 30 شهرًا "معدل تنفيذ قياسي" وبمعدل 42 مليون ساعة عمل تقريبًا استغرقها المشروع آمنة بدون إصابات، إذ تعد أكبر مشروع قومي يتحقق على أرض بني سويف وشارك فيها 8 آلاف عاملًا بشكل مباشر، حيث وفرت أكثر من 35 ألف فرصة عمل بشكل مباشر، ودعمت الشبكة العامة لكهرباء بجانب محطتين آخريين بـ20%.

وفي قطاع الطرق والنقل: طريق بني سويف الزعفرانة، الذي فتح آفاقًا جديدة ومنفذًا لبني سويف للوصول إلى موانئ البحر الأحمر شرقًا، حيث يبلغ طوله 158 كيلومترًا وعرض 23 مترًا بواقع 3 حارات لكل اتجاه، وساعد في ربط ضم طرق الجمهورية بمحور عرضى واحد "بنى سويف– الزعفرانة " وعزز من مكانة بني سويف على الخريطة الاقتصادية للمحافظة، بالإضافة إلى إنشاء كوبري ميدان المديرية وتطوير الميدان، الذي نفذته الهيئة العامة للطرق والكباري بوازرة النقل بتكلفة إنشائية 90 مليون جنيه، الذي يبلغ 5 كم، وتم تنفيذه في وقت قياسي، وأسهم بشكل كبير في القضاء على التكدس المروري بالمنطقة الحيوية، حيث تم تطوير الميدان وتحويله لمنطقة حضارية.

فيما يجرى حاليًا العمل في محور الفشن التنموي الذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري، بطول 27 كم وعرض 22 مترًا، ويشمل حارتين مروريتين، ويتكون من 19 كوبري، منها 5 رئيسية و6 أنفاق على مدقات زراعية.