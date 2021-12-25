السبت 25 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«انتحل صفة طبيب».. إخلاء سبيل دجال المحلة

دجال
دجال

أمرت النيابة العامة في المحلة الكبري بالغربية، اليوم السبت، بإخلاء سبيل المتهم بممارسة أعمال السحر والدجل، بمنطقة منشية البكري بكفالة مالية على ذمة القضية.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد رصدت قيام المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الإعلان عن أساليب الدجل والشعوذة على مواقع التواصل الاجتماعى وبعض القنوات الفضائية.

وتم تشكيل فريق بحث لتحديد ومتابعة المتهم، ومن خلال جمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديده والوقوف على نشاطه الإجرامي، وتم استهداف المتهم والقبض عليه أثناء تواجده داخل شقة بمنطقة منشية البكرى، وبحوزته كتب طلاسم وسحر وأدوات تستخدم فى ذلك الشأن، وهواتف محمولة.

وكشفت التحريات عن أن المتهم انتحل صفة طبيب بالهلال الأحمر، وادعى قدرته على العلاج بالسحر والشعوذة، كما توصلت التحريات إلى إنشائه مركزًا للعلاج النفسي بمحل سكنه.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، وزعمه علاج ضحاياه من السحر والمس باستخدام الدجل، وقام المتهم بعمل استئناف على قرار حبسه وقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة مالية.

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