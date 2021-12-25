السجن 4 سنوات لأب قتل شابا على علاقة بابنته في شبرا

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن 3 سنوات لمتهم بقتل شاب تبين أنه على علاقة بابنته بمنطقة شبرا وتضمن الحكم أيضا السجن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لحيازة المتهم سلاح أبيض سكين دون مسوغ الضرورة المهنية أو الحرفية.

صدر الحكم برئاسة المستشار إسماعيل عوض إسماعيل، وأحمد عبد العزيز إبراهيم، وعمرو سعيد قنديل، وأمين سر سيد نجاح.

ووجهت النيابة للمتهم الخمسيني "على. ع" أنه قتل المجني عليه "سمير. ر" عمدا مع سبق الإصرار عقب علمه بوجود علاقة بينه وبين ابنته، حيث عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه واستدرجه إلى مسكنه بعد إيهامه بمحاولة إنهاء تلك الخلافات والسماح له بالزواج من ابنته وما أن سنحت له الفرصة استل سلاح أبيض سكين من منزله وطعنه.

وتوصلت تحريات قسم شرطة شبرا لصحة الواقعة.