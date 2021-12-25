السبت 25 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 4 سنوات لأب قتل شابا على علاقة بابنته في شبرا

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن 3 سنوات لمتهم بقتل شاب تبين أنه على علاقة بابنته بمنطقة شبرا وتضمن الحكم أيضا السجن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لحيازة المتهم سلاح أبيض سكين دون مسوغ الضرورة المهنية أو الحرفية.

صدر الحكم برئاسة المستشار إسماعيل عوض إسماعيل، وأحمد عبد العزيز إبراهيم، وعمرو سعيد قنديل، وأمين سر سيد نجاح.

ووجهت النيابة للمتهم الخمسيني "على. ع" أنه قتل المجني عليه "سمير. ر" عمدا مع سبق الإصرار عقب علمه بوجود علاقة بينه وبين ابنته، حيث عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه واستدرجه إلى مسكنه بعد إيهامه بمحاولة إنهاء تلك الخلافات والسماح له بالزواج من ابنته وما أن سنحت له الفرصة استل سلاح أبيض سكين من منزله وطعنه.

وتوصلت تحريات قسم شرطة شبرا لصحة الواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

معنى بورسعيد

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

حسن راتب فى التحقيقات بقضية «الآثار الكبرى»: دخلى 100 مليون جنيه سنويًا

أمطار متقطعة ونشاط رياح.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الغد

«السيسي» يفتتح محور عدلي منصور ومجمع الصناعات ببني سويف (فيديو)

الرؤية والإنجاز.. دول الخليج وأمن مصر القومى: دعم وتعاون

الإحصاء: 21.3% نموا في حركة التجارة مع آسيا.. و10.2 مليار دولار صادرات مصر للنمور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضوان السيد

الاستعصاء على التغيير بالانتخابات

عفاف السيد

عيد الشجرة «الميلاد» عند المصريين

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى.. الفرص والتحديات

سمر عادل

التحويلات المالية كمصدر خارجى لتمويل التنمية

صفاء النجار

إكسبو دبي 2020 «2-5»

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة والعدالة الثقافية

عبد الرحيم طايع

الاهتمام بسفاسف الأمور!

أحمد غنام

لماذا لا يفضل المصريون المدن الجديدة؟

صور

حفلة منير

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن الحرب الاستعمارية التوسعية

عقيدة بينيت.. حل الدولتين على أجندة رئيس الحكومة الإسرائيلية

سارة شريف تكتب: اللعبة الأكبر