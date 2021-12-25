أبطال «خارج السيطرة» يحتفلون بعرض خاص لحدوتة «سنة جديدة»

يحتفل المخرج محمد وفا مساء اليوم في مدينة السادس من أكتوبر بعرض خاص لحدوتة "سنة جديدة" وهي القصة الثالثة من مسلسل "خارج السيطرة " والذي يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

ويقيم وفا اليوم السبت مؤتمرًا صحفيًا بحضور كل من بطلة العمل الفنانة السورية يارا قاسم والفنانة هدير عبدالناصر، بالإضافة على عدد من صناع العمل.



"سنة جديدة .. انتي جديدة" بطولة نسائية للفنانة يارا قاسم؛ وكل من الفنانة دارين البايض والفنانة الشابة هدير عبدالناصر، فاي فؤاد وضيفة شرف الإعلامية مهيرة عبدالعزيز، ومن إخراج محمد وفا والقصة بمثابة فيلم مدته ساعة ونصف.

وكان قد تم تصوير "سنة جديدة" في داخل إحدى الفيلات بطريق إسكندرية الصحراوي، وقصص مسلسل "خارج السيطرة" مأخوذة عن المسلسل الأمريكي into the dark، وتدور أحداثه في 10 حكايات، وتتناول كل حكاية من الحكايات قصة منفصلة وفريق عمل مختلف.

ويعد العمل هو مشاركة مختلفة لأحد بطلاته الفنانة هدير عبدالناصر والتي شاركت مؤخرًا في مسلسل لؤلؤ وقدمت شخصية مروة الخائنة صديقة الفنانة مي عمر في مسلسل قامت بإنتاجه شركة سينرجي، وشارك في بطولته عدد كبير جدًا من النجوم من بينهم الفنان أحمد زاهر والفنان إدوارد والفنانة نرمين الفقي والفنان محمد الروبي وآخرون.

ويعرض حاليًا للفنانة هدير عبدالناصر مسلسل "إلا أنا" حكاية "حلم حياتي"، والتي تقوم ببطولتها الفنانة الشابة مايان السيد والفنانة منة عرفة وعدد كبير من الفنانين من بينهم الفنان يوسف عثمان.

وتعتبر تلك الحكاية هي الحكاية قبل الأخيرة، حيث سيتم عرض خلال أيام قليلة حكاية "تقلها دهب"، والتي تقوم ببطولتها الفنانة هند أحمد عبدالحليم والفنانة هلا السعيد وسارة عبدالرحمن والفنان محمد أحمد ماهر وآخرون، وهو من إخراج أحمد يسري وفكرة يسري الفخراني.