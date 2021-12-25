رئيس وزراء الصومال: إجراء الانتخابات الرئاسية هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة

قال رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، إن إجراء الانتخابات الرئاسية هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة في البلاد، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليمات للأجهزة الأمنية بالحفاظ على الأمن.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن ذلك جاء خلال اجتماعه، اليوم السبت، مع أعضاء باتحاد المرشحين للرئاسة، لمناقشة تسريع وشفافية الانتخابات في البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أنه من المقرر أن يعقد روبلي اجتماعات مع مجموعات المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، للاستماع إلى اقتراحاتهم قبل اجتماع المجلس الاستشاري الوطني.

وكان رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، قد دعا- الثلاثاء الماضي- قادة المجلس الاستشاري الوطني إلى انعقاد مؤتمر في الـ27 من شهر ديسمبر الجاري في العاصمة مقديشو، لتسريع واستكمال انتخابات البلاد.