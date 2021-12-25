قتلى وجرحى من الحوثي بنيران الجيش اليمني في مأرب

قًتل وأصيب العشرات من ميليشيا الحوثي، اليوم السبت، بنيران قوات الجيش اليمني والمقاومة وغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي جنوبي وغرب محافظة مأرب.



وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن مختلف جبهات القتال في الجبهة الجنوبية لمأرب، وجبهتي الكسارة والمشجح غربي المحافظة شهدت معارك عنيفة عقب هجمات فاشلة للميليشيا تصدت لها قوات الجيش والمقاومة.



وفي السياق، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية مواقع وتعزيزات الميليشيا الحوثية على امتداد مسارح العمليات القتالية، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية، وتدمير آليات وأطقم قتالية تابعة لهم.