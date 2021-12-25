السبت 25 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى الطريق الأوسطي بالجيزة

اسعاف
اسعاف

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة، بالطريق الأوسطي، أعلى طريق الفيوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الأوسطي بالجيزة.

بالانتقال والفحص، تبين صحة البلاغ، ووجود 3 مصابين، تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الشيخ زايد، لتلقي العلاج اللازم.

وتمت الاستعانة بونش المرور، واستعدال السيارة محل الحادث، وعودة حركة المرور من جديد، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

معنى بورسعيد

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

حسن راتب فى التحقيقات بقضية «الآثار الكبرى»: دخلى 100 مليون جنيه سنويًا

أمطار متقطعة ونشاط رياح.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الغد

تفاصيل جولة الرئيس السيسى فى قرية المراشدة (صور)

«الصحة اليابانية» تجيز استخدام دواء كورونا الفموى

القضاء الإداري يقضي بمحو اسم متهم في 6 قضايا من السجل الجنائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضوان السيد

الاستعصاء على التغيير بالانتخابات

عفاف السيد

عيد الشجرة «الميلاد» عند المصريين

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى.. الفرص والتحديات

سمر عادل

التحويلات المالية كمصدر خارجى لتمويل التنمية

صفاء النجار

إكسبو دبي 2020 «2-5»

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة والعدالة الثقافية

عبد الرحيم طايع

الاهتمام بسفاسف الأمور!

أحمد غنام

لماذا لا يفضل المصريون المدن الجديدة؟

صور

حفلة منير

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن الحرب الاستعمارية التوسعية

عقيدة بينيت.. حل الدولتين على أجندة رئيس الحكومة الإسرائيلية

سارة شريف تكتب: اللعبة الأكبر