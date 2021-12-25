إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى الطريق الأوسطي بالجيزة

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة، بالطريق الأوسطي، أعلى طريق الفيوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الأوسطي بالجيزة.

بالانتقال والفحص، تبين صحة البلاغ، ووجود 3 مصابين، تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الشيخ زايد، لتلقي العلاج اللازم.

وتمت الاستعانة بونش المرور، واستعدال السيارة محل الحادث، وعودة حركة المرور من جديد، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.