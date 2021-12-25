تأجيل محاكمة شاب وصديقه خطفا فتاة للتنازل عن الميراث بالمنصورة

قررت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري، تأجيل محاكمة شاب متعهد بائع طيور وصديقه الشيف، بتهمة خطف شقيقة الأول المعيدة بجامعة الأزهر ومحاولة هتك عرضها وتصويرها في وضع مخل لإجبارها على التنازل عن الميراث إلى يوم الأربعاء المقبل، للنطق بالحكم.

وحددت محكمة جنايات المنصورة يوم 26 يناير المقبل كأولى جلسات محاكمة المتهمة.

ترجع وقائع القضية إلى يوم 24 من شهر يونيو الماضي بإحدى قرى مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بعد اتهام وردة .ا .ا. 35 سنة ربة منزل ومقيمة بقرية كفر الحاج عزب بقتل الطفلة أسماء ر . أ . ع 7 سنوات عمدًا مع سبق الإصرار.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة استغلت ضعف الطفلة وحداثة سنها وقلة حيلتها فانتهكت براءة طفولتها، وذلك بعد أن اختمرت في نفسها فكرة شيطانية وتجردت من كل معاني الإنسانية والمسؤولية تجاهها، فعقدت العزم وبيتت النية والمصممة على إزهاق روحها، بأن أقبلت عليها وأحكمت كلتا يديها على فمها وأنفها فتمكنت بذلك من كتم أنفاسها غير آبها بجرمها، مستغلة ضعف قوتها قاصدة من ذلك إزهاق روحها.

وأكد تقرير اللجنة الثلاثية بالطب الشرعي وجود شبهة جنائية، أن سبب وفاة المجني عليها هو كتم أنفاسها حتى الموت، بعد أن جاء تقرير الطبيب الشرعي الأول بأن المجنى عليها بها حروق وسحجات بأماكن مختلفة من أنحاء جسد المجنى عليها، ولم يجزم بأن ذلك سببا في وفاة الطفلة من عدمه فتم إحالة القضية إلى لجنة ثلاثية بالطب الشرعي، فأكد التقرير أن سبب الوفاة هو كتم أنفاس المجنى عليها.

كما أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة وقيام المتهمة بقتلها عمدا مع سبق الإصرار بعد أن بيتت النية وعقدت العزم على التخلص منها.