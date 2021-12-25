نائب محافظ الإسماعيلية يهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد

نيابة عن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قدم المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية ، صباح اليوم السبت، التهنئة للأنبا دنيال لطفي راعي الكنيسة الكاثوليكية بالإسماعيلية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بمطرانية الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية.



وذلك بحضور الاستاذ الدكتور ناصر مندر رئيس جامعة قناة السويس، والشيخ وحيد عايش رئيس الادارة المركزية للمنطقة الازهرية بالإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، ورجال الدين الإسلامي بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

وكانت مطرانية الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية مساء أمس الجمعة، بقداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة مارمرقس.

وترأس الصلاة نيافة المطران الأنبا دانيال ولفيف من الآباء الكهنة وهم القمص إغاثون خير وكيل المطرانية والأب يوسف رمزي والأب جوفاني قاصد رعاة الكاتدرائية في حضور العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية لتقديم التهنئة نيابة عن محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة.

وشهدت كنيسة مارمرقس إجراءات أمنية مشددة لتأمين المصلين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح نيافة المطران الأنبا دانيال لطفي، أن هذه الأعياد تشملنا وتفرحنا جميعا إذا كنا مسلمين أو مسيحيين فنحن في وطن واحد وجسد واحد وكلنا أعضاء في هذا الجسد وكل سنة ونحن جميعا طيبون، وقدم الشكر إلى اليوم السابع لاهتمامه وتواجده مع الكنيسة الكاثوليكية والمكتب الإعلامى وإظهار كل الأنشطة وحضورهم في المجتمع.

وأضاف أن أعياد الميلاد هذا العام لها طابع خاص فيعتبر بعد ظروف كورونا وعلى الرغم من أن هناك بعض التحديات والصعوبات إلا أن فيه هذه القدرة للانفتاح أكثر وضوحًا فى مظاهر الأعياد والكنيسة الكاثوليكية فى مصر تشدد على الإجراءات وتأكد على الوقاية وعلى أهمية أخذ اللقاح وعلى أهمية الاحتفاظ بكل الإجراءات الاحترازية.