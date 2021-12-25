الإمارات تدين الهجوم الإرهابي للحوثيين على محافظة صامطة بالسعودية

أدانت الإمارات، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان بالسعودية، وأسفر عن وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين جراء سقوط مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي.



وعبّرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات، عن خالص تعازيها ومواساتها في ضحايا هذا العمل الجبان، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، معتبرة أن هذا الهجوم يعد تصعيدا خطيرا وعملا جبانا يستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية والمدنيين من تهديدات الحوثيين.



وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدًا أن أمن الإمارات والسعودية كلّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.



وكان المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني السعودي المقدم محمد الحمادي قد أعلن مساء أمس، وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين جراء سقوط مقذوف معادٍ أطلقته عناصر مليشيا الحوثي من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة صامطة في منطقة جازان.