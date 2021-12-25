السبت 25 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«التعاون الخليجي» يدين الهجوم الإرهابي للحوثيين على السعودية

نايف فلاح مبارك الحجرف
نايف فلاح مبارك الحجرف

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم السبت، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان بالسعودية، وأسفر عن وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين جراء سقوط مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي.

وأكد الحجرف - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - أن استمرار الميليشيا الحوثية في ممارساتها الغير أخلاقية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية يرقى إلى جريمة حرب بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده، وأن استهدافها بشكل ممنهج ومتعمد يشكل انتهاكا صارخا للأعراف والقوانين الدولية.

وجدد الحجرف، تضامن دول المجلس مع المملكة ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مؤكدا ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات وموقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة.

وكان المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني السعودي المقدم محمد الحمادي، قد أعلن، مساء أمس الجمعة، وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين جراء سقوط مقذوف معادٍ أطلقته عناصر مليشيا الحوثي من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة صامطة في منطقة جازان.

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