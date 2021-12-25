156 إصابة جديدة بكورونا فى العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنها سجلت 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 401 للشفاء".

وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 7 حالات في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "مجموع الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة الأخيرة بلغ 12907 أشخاص.

وسجل العراق أمس 322 إصابة بكورونا و7 حالات وفاة.

في سياق آخر، أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء العالمي، أن أكثر من 279.36 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 5.409.451.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت تسجيل 140 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الجمعة، ارتفاعاً من 87 في اليوم السابق.

وذكر بيان من اللجنة أن 87 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً، مقارنة مع 55 قبل يوم.

وسُجل معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليم شنشي بشمال غرب البلاد.

وسجلت الصين أيضاً 24 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض نزولا من 26 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن بر الصين الرئيسي سجل حتى الجمعة 100871 إصابة مؤكدة، ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.

وأعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 162 حالة وفاة و3520 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، الجمعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 298670 وعدد الإصابات إلى ثلاثة ملايين و947284.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 164 حالة وفاة و4164 إصابة جديدة بكوفيد-19، الجمعة.

وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل البرازيل في المجمل حتى الآن 618392 وفاة و22 مليوناً و230737 إصابة مؤكدة.

وأعلنت وزارة الصحة في الهند، السبت، ارتفاع مجمل الإصابات بكوفيد-19 إلى 34.78 مليون بعد تسجيل 7189 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض ارتفع إلى 479520 بعد تسجيل 387 وفيات جديدة.