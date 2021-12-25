السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة متهمي خلية الوايلي الإرهابية لـ12 فبراير

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

قررت الدائرة الرابعة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى تأجيل جلسة محاكمة 3 متهمين من بينهم هارب فى اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بمنطقة الوايلي لجلسة 12 فبراير 2022 للاستماع لمرافعة دفاع المتهمين.

كانت المحكمة في جلسة سابقة أمرت بتشكيل لجنة ثلاثية من الأزهر والأوقاف والإفتاء لفحص الكتب المضبوطة مع المتهمين ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة الوايلى، والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا، للمتهمين الأول مدحت البيك، الحركى سامح "مهندس"، والثانى معتز على السيد، حركى أمير، مهندس، والثالث أسامة محمد عيسى، "هارب" لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتنفيذ عمليات إرهابية ضد المواطنين بهدف إسقاط الدولة.

المستشار محمد السعيد الشربينى الدائرة الرابعة ارهاب خلية إرهابية الجماعة الإرهابية

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