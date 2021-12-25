السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين: إعطاء أكثر من 2.74 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم السبت، عن إعطاء أكثر من 2.74 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في البر الرئيسي الصيني حتى أمس، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا».

وكانت اللجنة قد أعلنت- في وقت سابق اليوم- عن تسجيل 87 إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني، بالإضافة إلى 53 حالة إصابة وافدة، فيما لم يتم تسجيل أية وفيات متعلقة بالفيروس.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بـ"كوفيد- 19" في البر الرئيسي الصيني 100 ألف و871 حالة حتى أمس الجمعة، وبلغ إجمالي الشفاء 94 ألفا و354 حالة.

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