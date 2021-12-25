السبت 25 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الفلبين يأمر باستخدام موارد الدولة لإغاثة المناطق المتضررة من الإعصار

رودريجو دوتيرتي
رودريجو دوتيرتي

أمر الرئيس الفلبيني «رودريجو دوتيرتي»، قوات الأمن، باستخدام جميع الموارد الحكومية لتوفير الإغاثة وإعادة تأهيل المناطق التي دمرها إعصار «أوديت» المعروف دوليا باسم «راي».

وقال «دوتيرتي»، في حديثه إلى الرؤساء التنفيذيين المحليين في مقاطعة سيبو، حسب ما أوردته صحيفة «فلبين ستار» المحلية، اليوم السبت، إن الحكومة مستعدة لتقديم الأموال للمناطق التي ضربها الإعصار، وأكد لهم أن الوكالات مستعدة لمعالجة مخاوفهم.

وأضاف: «دعوت أيضًا لعقد اجتماع مع جميع جنرالات الجيش والبحرية والشرطة والقوات الجوية.. أخبرتهم باستخدام جميع الموارد الحكومية لمواجهة التحديات التي تسببت بها المشكلة التي نواجهها الآن».

وتابع «دوتيرتي»، قائلًا: «إنها مشكلة كبيرة، لذا جاءوا إلى سيبو وأعطيت توجيهاتي».

وكانت مناطق من الفلبين دمرها الإعصار «راي» قد ناشدت تقديم المزيد من المساعدة الثلاثاء الماضي، في الوقت الذي تعاني فيه المجتمعات المحلية من نقص مياه الشرب والغذاء والمأوى المؤقت.

رئيس التحرير

وائل لطفي

معنى بورسعيد

الأكثر قراءة

أمطار متقطعة ونشاط رياح.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الغد

حسن راتب فى التحقيقات بقضية «الآثار الكبرى»: دخلى 100 مليون جنيه سنويًا

كيف تواجه مصر التناقص الطبيعى للبترول والغاز بالحقول المتقادمة؟

الرئيس السيسى يصل إلى قرية المراشدة بقنا لتفقد أعمال تطوير الخدمات

«خليك مع ضميرك».. حملة للرقابة الإدارية لمكافحة الفساد (فيديو)

الرئيس السيسى: مدينة الروبيكى فكرة موجودة من 2004 والتنفيذ تم من سنتين فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضوان السيد

الاستعصاء على التغيير بالانتخابات

عفاف السيد

عيد الشجرة «الميلاد» عند المصريين

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى.. الفرص والتحديات

سمر عادل

التحويلات المالية كمصدر خارجى لتمويل التنمية

صفاء النجار

إكسبو دبي 2020 «2-5»

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة والعدالة الثقافية

عبد الرحيم طايع

الاهتمام بسفاسف الأمور!

أحمد غنام

لماذا لا يفضل المصريون المدن الجديدة؟

صور

حفلة منير

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن الحرب الاستعمارية التوسعية

عقيدة بينيت.. حل الدولتين على أجندة رئيس الحكومة الإسرائيلية

سارة شريف تكتب: اللعبة الأكبر