رئيس الفلبين يأمر باستخدام موارد الدولة لإغاثة المناطق المتضررة من الإعصار

أمر الرئيس الفلبيني «رودريجو دوتيرتي»، قوات الأمن، باستخدام جميع الموارد الحكومية لتوفير الإغاثة وإعادة تأهيل المناطق التي دمرها إعصار «أوديت» المعروف دوليا باسم «راي».

وقال «دوتيرتي»، في حديثه إلى الرؤساء التنفيذيين المحليين في مقاطعة سيبو، حسب ما أوردته صحيفة «فلبين ستار» المحلية، اليوم السبت، إن الحكومة مستعدة لتقديم الأموال للمناطق التي ضربها الإعصار، وأكد لهم أن الوكالات مستعدة لمعالجة مخاوفهم.

وأضاف: «دعوت أيضًا لعقد اجتماع مع جميع جنرالات الجيش والبحرية والشرطة والقوات الجوية.. أخبرتهم باستخدام جميع الموارد الحكومية لمواجهة التحديات التي تسببت بها المشكلة التي نواجهها الآن».

وتابع «دوتيرتي»، قائلًا: «إنها مشكلة كبيرة، لذا جاءوا إلى سيبو وأعطيت توجيهاتي».

وكانت مناطق من الفلبين دمرها الإعصار «راي» قد ناشدت تقديم المزيد من المساعدة الثلاثاء الماضي، في الوقت الذي تعاني فيه المجتمعات المحلية من نقص مياه الشرب والغذاء والمأوى المؤقت.