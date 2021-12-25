السبت 25 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نيكول سابا و البحراوي و سعد يحيون حفل رأس السنة في الجامعة الأمريكية

نيكول
نيكول

على مدى يومين متتاليين، يشارك عدد من نجوم الأغنية في إحياء حفلي العام الجديد داخل الجامعة الأمريكية في "جريك كامبس" بالتحرير من تنظيم وائل حسين و ميرا أمير.

وتحي اليوم الأول النجمة اللبنانيه "نيكول سابا" يوم ٣٠ ديسمبر الجاري ويشارك في إحياء نفس الليلة رضا البحراوي والمطربة يسرا .

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اما اليوم الثاني ٣١ ديسمبر  فيشارك في إحياء فقراته النجم  أحمد سعد و حوده بندق و شاهيناز و شيماء المغربي .

وتبدأ فقرات الحفلين في السادسة مسآء ويعدا أقوى حفلات وسط البلد في رأس السنه ومن تنظيم وائل حسين وميرا أمير ومن المقرر ان تشهد فقرات اليومين العديد من ضيوف الشرف والمفاجأت.

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وتألقت مؤخرا نيكول سابا في إحياء سهرات القاهرة الجديدة وخطفت الأنظار بإطلالة ملكية خلال إحياء احدي حفلات التجمع الخامس بحضور " كامل العدد".

و ظهرت نيكول مرتدية فستانا رائعا من تصميم اللبناني كميل شمعون  لتصعد على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية باطلالة على غرار الملكات والأميرات وسط صيحات وهتافات الإعجاب التي انطلقت بمجرد سماع مقدمة أغنية"حفضل احلم" التي افتتحت بها سهرتها .

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و قدمت نيكول عدد كبير من أغانيها المميزة التي تالقت بها طوال مشوارها الفني منها "براحتي " ، التوتو ني"، "قررت "، بالإضافة إلى "ياواد يا تقيل"  ،"سهر الليالي" .. بالإضافة إلى" صورة سيلفي" و" الجو حلو" التي تفاعل معها الجمهور . 

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و تخلل الحفل قيام نيكول سابا بالتواصل مع احد معجبيها عن طريقة مكالمة فيديو على موبايل صديق له كان ضمن الحضور بينما تفاعل الجمهور مع الحفل .

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