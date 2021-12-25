كورونا بالدول العربية: الإمارات الأكثر تسجيلًا للإصابات.. والبحرين صفر وفيات

جاءت الإمارات، اليوم السبت، في قائمة أكثر الدول العربية تسجيلًا للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فيما لم تسجل البحرين أي وفيات متعلقة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل ‌‎1621 إصابة جديدة بإجمالي 749 ألفا و530 حالة، وتسجيل حالة وفاة واحدة ليصل الإجمالي إلى 2156 حالة، فيما تماثل 585 شخصا للشفاء بإجمالي 740 ألفا و707 حالات.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 221 إصابة جديدة، كما تعافت 40 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 276 ألفا و762 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1394 حالة عقب عدم تسجيل أي وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 177 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا، و321 حالة شفاء، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة، 325 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة، و117 حالة شفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 552 ألفا و406 حالات، والوفيات إلى 8 آلاف و870 حالة، والشفاء إلى 540 ألفا و744 حالة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 156 إصابة جديدة و7 وفيات، و401 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و92 ألفا و312 حالة، والوفيات إلى 24 ألفا و122 حالة، والشفاء إلى مليونين و62 ألفا و648 حالة بنسبة 98.6%.