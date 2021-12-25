مجلس وزراء الداخلية العرب يدين استهداف ميليشيا الحوثي جازان السعودية

أعرب وزراء الداخلية العرب، عن إدانتهم المطلقة واستنكارهم الشديد للعملية الجبانة التي استهدفت بها مليشيا الحوثي الإرهابية اليوم السبت، مدينة جازان السعودية بمقذوف؛ أدى إلى وفاة شخصين وإصابة سبعة آخرين.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس وزراء الداخلية العرب في القاهرة "إن هذا العمل الإجرامي، يضاف إلى جرائم هذه المليشيا المدعومة من إيران، وانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي الإنساني، وتهديداتها المستمرة للأمن والاستقرار في المنطقة.. وإن الأمانة العامة للمجلس إذ تدين هذا العمل الإجرامي المتعمد الذي يمثل جريمة حرب يتوجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيه؛ فإنها تؤكد وقوفها الكامل ومساندتها المطلقة لكافة الإجراءات والتدابير التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لحماية أعيانها المدنية وصون أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها".

وأشادت الأمانة العامة للمجلس بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها القوات السعودية الباسلة، وقوات التحالف، لمجابهة تلك التهديدات والتصدي للأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه المليشيا، معربة في الوقت نفسه عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.