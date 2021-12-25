السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«خليك مع ضميرك».. حملة للرقابة الإدارية لمكافحة الفساد (فيديو)

هيئة الرقابة الإدارية
هيئة الرقابة الإدارية

نشرت هيئة الرقابة الإدارية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، فيديو بعنوان: "يا ترى مين الكسبان  لو استخدمت الخدمات الإلكترونية؟".

وتهدف الحملة إلى التوعية بمخاطر الفساد وأهمية المشاركة المجتمعية لمنعه ومكافحته، وتستعرض الحملة بعض الممارسات الفاسدة بالمجتمع، وتوضح خطورة هذه الممارسات على الفرد والمجتمع، وتحث فعاليها على المشاركة في جهود التنمية.

ورفعت الحملة شعار: "خليك مع ضميرك وعقلك.. ما تخسرش قدام موافقتك على الغلط.. خليك دايمًا أنت الكسبان".

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