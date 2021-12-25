بحضور«عبدالدايم».. «القومي للترجمة» يقيم حفل توزيع جوائز رفاعة الطهطاوي غدًا

تشارك وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، في حفل توزيع جوائز رفاعة الطهطاوي، الذي تقيمه المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، غدًا الأحد، في تمام الساعة ١٢ ظهرًا بقاعة طه حسين، ويكرم المركز خلال الحفل الدكتورة آمال الروبي.

الدكتورة آمال الروبي حاصلة على الدكتوراة في التاريخ القديم من جامعة القاهرة، وشغلت العديد من المناصب في الجامعات المصرية والعربية.

الروبي لها عدد كبير من الكتب المترجمة منها “قرية مصرية في العصر البطلمي" ،"ولاية الرومان العربية الأنباط"،"الحياة اليومية في مصر الرومانية"و "تجارة مكة و ظهور الإسلام " كما صدر لها مؤخرا عن المركز القومي للترجمة الطبعة العربية من كتاب"رسائل النساء من مصر القديمة"