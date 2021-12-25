السبت 25 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غلق منزل الشهيد بمحور المشير طنطاوى كليًا لمدة 3 أشهر

جريدة الدستور

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم السبت، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور أمام السيارات، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال توسعة منزل الشهيد من محور المشير طنطاوي في اتجاه مناطق مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وأوضحت الإدارة أن الأمر يستلزم تنفيذ الغلق الكلي للمنزل المُشار إليه لتنفيذ أعمال التوسعة ولحين الانتهاء، وذلك بدايةً من الساعة 12 صباح اليوم السبت، ولمدة 3 شهور.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

كثافات مرورية مدينة نصر حركة المرور محافظة القاهرة أمن المرور المشير طنطاوي

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