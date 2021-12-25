السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يتفقد عددًا من المشروعات القومية بمحافظة قنا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، جولة تفقدية شملت عددًا من المشروعات القومية بمحافظة قنا.

واستمع الرئيس السيسي- الذي يقوم بافتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى في عدد من محافظات الصعيد، من محافظة قنا، ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد"- إلى شرح تفصيلي من وزير النقل المهندس كامل الوزير، الذي أكد استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة في إعادة صيانة ورصف ورفع كفاءة الطرق، بما لا يؤثر على البيئة ويقلل التكلفة المالية ويزيد السرعة في استعادة الكفاءة.

ويذكر أن وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى في عدد من محافظات صعيد مصر، من مدينة قوص في محافظة قنا.

وكان في استقبال الرئيس فور وصول مقر الاحتفالية، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير النقل المهندس كامل الوزير، إلى جانب عدد من كبار رجال الدولة.

يأتي افتتاح هذه المشروعات القومية، ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد"، في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتشمل المشروعات: افتتاح المجمع الصناعي بمدينة البغدادي بمحافظة الأقصر، وافتتاح المجمع الصناعي بمدينة بياض العرب بمحافظة بني سويف، وافتتاح المجمع الصناعي بالمطاهرة بمحافظة المنيا، وافتتاح المجمع الصناعي هو بمحافظة قنا، وافتتاح المجمع الصناعى بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ويجري العمل بخمسة مجمعات صناعية أخرى.

كما تشمل هذه المشروعات: محور قـوص بمحافظة قنا بطول 19 كيلومترًا ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي غربًا عبر نهر النيل، ومحور عدلي منصور بمحافظة بني سويف بطول 7 كيلومترات ويربط بين البر الشرقي للنيل طريق الصعيد الحر عن طريق وصلة بياض العرب وبين البر الغربي للنيل طريق الفيوم بني سويف، محور سمالوط بمحافظة المنيا النيل بطول 24 كيلومترًا ويربط الطريق الصحراوي الشرقى بالطريق الزراعى شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي غربًا عبر نهر النيل.

الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظة قنا لمشروعات القومية بمحافظة قنا قنا الصعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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