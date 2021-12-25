السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

افتتاح 5 عيادات لصندوق مكافحة الإدمان وتقديم الخدمات العلاجية

عمرو عثمان
عمرو عثمان

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم افتتاح 5 عيادات تابعة للخط الساخن "16023" لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية، بهذه المناطق المطورة وتقديم المشورة وإحالة المرضى لتلقى العلاج في المراكز التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 28 مركز علاجى فى 17 محافظة حتى الان مع وضع برنامج عمل للفريق العلاجي بالخط الساخن داخل العيادات والتي يتواجد بها بشكل يومي عدد من الأخصائيين النفسيين المؤهلين لهذا الغرض وقدمت هذه  العيادات 8238 خدمة علاجية  لطالبي خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان بهذه المناطق المطورة " مرضى جدد ،ومتابعة والتي تمثلت في "خدمات المشورة، الدعم النفسي،والعلاج  والتأهيل للمتعافين لمنع الانتكاسة  "،وتم تقديم الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة.

وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن أكثر من 80% ممن تقدموا للعلاج تعرفوا على الخدمة العلاجية من خلال حملات الزيارات المنزلية بما يشير للتأثير الإيجابي لهذا الأسلوب من التواصل المباشر، في حين تعرف البعض الآخر على الخدمة من خلال الوسائط الدعائية ومنها "إعلانات الطرق بهذه المناطق ،كما يتم توفير خدمة إجراء التحاليل عن الأمراض الفيروسية المصاحبة للإدمان "الالتهاب الكبدي‪ C,B‬، فيروس نقص المناعة المكتسب‪ HIV/ AIDS "‬، بالإضافة إلي الرعاية اللاحقة والمتابعة المستمرة للمتعافين من مرض الإدمان لمواجهة حالات الانتكاسة‪.‬

وأوضح الصندوق، أنه يتم مواجهة مشكلة المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023 على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحث مرضى الإدمان منهم على التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق في عيادته المتواجدة بهذه المناطق أو بمراكزه العلاجية التابعة، وتم اختيار 250 كادر من أبناء المناطق المطورة وبناء قدراتهم كمتطوعين وقيادات طبيعية تقوم بتنفيذ أنشطة الوقاية ونشر رسائل التوعية داخل تلك المناطق، في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا‪.

مخدرات وزيرة التضامن فيروس كورونا الخط الساخن لعلاج الإدمان علاج الإدمان الخط الساخن الخدمات العلاجية عمرو عثمان

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