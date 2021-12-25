السبت 25 ديسمبر 2021
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محافظات

مطران الإسماعيلية للأرثوذكس يزور الأنبا دانيال لطفي للتهنئة بعيد الميلاد

جريدة الدستور

استقبل الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشيّة الإسماعيليّة ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، والأنبا مكاريوس توفيق، المطران الشرفي للإيبارشية، صباح اليوم السبت، صاحبي النّيافة الأنبا سيرافيم، مطران إيبارشية الإسماعيلية للأقباط الأرثوذكس، والأنبا تادرس، مطران بورسعيد للأقباط الأرثوذكس.

وتأتي الزيارة لتهنئة الكنيسة الكاثوليكية في شخص الأنبا دانيال لطفي، والأنبا مكاريوس توفيق، بعيد الميلاد المجيد، سائلين الله وحدة شعبه وكنيسته.

وكانت مطرانية الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية مساء أمس الجمعة، بقداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة مارمرقس.

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وترأس الصلاة نيافة المطران الأنبا دانيال ولفيف من الآباء الكهنة وهم القمص إغاثون خير وكيل المطرانية والأب يوسف رمزي والأب جوفاني قاصد رعاة الكاتدرائية في حضور العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية لتقديم التهنئة نيابة عن محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة.

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وشهدت كنيسة مارمرقس إجراءات أمنية مشددة لتأمين المصلين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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وأوضح نيافة المطران الأنبا دانيال لطفي، أن هذه الأعياد تشملنا وتفرحنا جميعا إذا كنا مسلمين أو مسيحيين فنحن في وطن واحد وجسد واحد وكلنا أعضاء في هذا الجسد وكل سنة ونحن جميعا طيبون، وقدم الشكر إلى اليوم السابع لاهتمامه وتواجده مع الكنيسة الكاثوليكية والمكتب الإعلامى وإظهار كل الأنشطة وحضورهم في المجتمع.

وأضاف أن أعياد الميلاد هذا العام لها طابع خاص فيعتبر بعد ظروف كورونا وعلى الرغم من أن هناك بعض التحديات والصعوبات إلا أن فيه هذه القدرة للانفتاح أكثر وضوحًا فى مظاهر الأعياد والكنيسة الكاثوليكية فى مصر تشدد على الإجراءات وتأكد على الوقاية وعلى أهمية أخذ اللقاح وعلى أهمية الاحتفاظ بكل الإجراءات الاحترازية.

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