السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 27 قضية أسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية خلال 24 ساعة

قضية أسطوانات بوتاجاز
قضية أسطوانات بوتاجاز

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري والصناعي، السلع مجهولة المصدر، الاستيلاء على المال العام، المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة.

أسفرت جهود تلك الحملات، خلال الـ24ساعة الماضية، عن ضبط 27 قضية أسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية، بمضبوطات بلغت 98083 لترا– 189 أسطوانة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة الحملات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

الإجراءات القانونية شرطة التموين قطاع الأمن العام مديريات الأمن السلع الغذائية القيادة السياسية صحة المواطن شرطة التموين والتجارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

معنى بورسعيد

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