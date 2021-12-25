ضبط 27 قضية أسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري والصناعي، السلع مجهولة المصدر، الاستيلاء على المال العام، المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة.

أسفرت جهود تلك الحملات، خلال الـ24ساعة الماضية، عن ضبط 27 قضية أسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية، بمضبوطات بلغت 98083 لترا– 189 أسطوانة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة الحملات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.