الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الأولى لمحور ديروط بتكلفة 1.9 مليار جنيه

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المرحلة الأولى لمحور ديروط العلوى بأسيوط، بتكلفة 1.9 مليار جنيه، وذلك خلال زيارة الرئيس لمحافظة قنا لافتتاح بعض المشروعات التنموية.

وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والمهندس أحمد قبيصى المشرف على المشروع، والمهندس مصطفى مسعود مدير فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بأسيوط، وبمشاركة طلاب وطالبات جامعة أسيوط.

وأشاد اللواء عصام سعدو محافظ أسيوط ، بجهود وإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى التوسع فى برامج ومشروعات تنمية الصعيد، والتي ستسهم في إحداث نقلة حضارية شاملة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، ومنها المشروعات التنموية والخدمية التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال "أسبوع الصعيد".

جاء ذلك فى ثانى محطاته بـ"أسبوع الصعيد" بعد محطته الأولى وزيارة محافظة أسيوط لافتتاح مشروع إنتاج البنزين وبعض المشروعات التنموية فى قطاعى الصحة ومياه الشرب والصرف الصحى، وذلك ضمن خطة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحقيق التنمية الشاملة فى صعيد مصر.

وأشار محافظ أسيوط، خلال حضوره زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى محافظة قنا لافتتاح بعض المشروعات التنموية، إلى أن افتتاحات اليوم شهدت افتتاح محور ديروط العلوى على النيل بطول 15 كم بتكلفة 1.9 مليار جنيه، والذى يعد أحد شرايين التنمية المستدامة فى الصعيد، وأحد المحاور المنفذة على النيل بصعيد مصر لربط القطاع الشرقى بالغربى لنهر النيل وتحقيق التنمية المتكاملة، وجارٍ تنفيذ 14 محورا على النيل بتكلفة 23.5 مليار جنيه، نصيب أسيوط منها 3 محاور، منها محور ديروط الذى تم افتتاحه بالإضافة إلى محور أبوتيج على النيل بطول 27.5 كم وبتكلفة 2.5 مليار جنيه وبنسبة تنفيذ بلغت 20%، ومحور منفلوط الذى يجرى تنفيذه بطول 41 كيلومترا، وبتكلفة 3.3 مليار جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 15%.



وأوضح المحافظ أن المرحلة الأولى من محور ديروط الحر على النيل تمتد من طريق الحوطا شرقاً حتى تقاطع الزراعى الغربى غرباً، بطول 15 كم وعرض 21 مترا بعدد 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر لكل اتجاه، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من المشروع 1.9 مليار جنيه، لافتا إلى أن المرحلة الأولى شملت 13 عملا صناعيا: «10 كبارى- 2 نفق- 1 بربخ»، منها عدد 2 كوبرى رئيسى هما: «كوبرى أعلى نهر النيل- كوبرى أعلى ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعى الغربى» لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية ومخرات السيول، وحيث يبلغ إجمالى طول المحور بمراحله 42 كم، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمرحلة الثانية من المحور فقد تم إنهاء التخطيط والتصميم لها، والتي تمتد من كوبرى السكة الحديد حتى التقاطع مع طريق الصعيد الصحراوي الغربى بطول 14 كم، كما تم إنهاء أعمال الرفع المساحى للمرحلة الثالثة التي تمتد من طريق الحوطا حتى الطريق الصحراوى الشرقى بطول 13 كم، مؤكدا توجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث يتم إنشاء محور عرضى متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

وأضاف محافظ أسيوط أن أهمية هذا المحور التنموى تتمثل فى المساهمة فى ربط الطريق الصحراوى الشرقى «القاهرة- أسيوط» بالطريق الزراعى الغربى، عابرا نهر النيل وسكة حديد "القاهرة- أسوان" جنوب مدينة ديروط حتى طريق الصعيد الصحراوي الغربى، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة فى الصعيد، وسيسهم ذلك فى الخروج من الوادى الضيق وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية جديدة والانتقال من شرق إلى غرب النيل بسهولة بدلا من استخدام المعديات النهرية.