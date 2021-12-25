السبت 25 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قبل زفافه بأيام.. مصرع شاب على يد مجهولين بالمنوفية

الشاب
الشاب

شهدت قرية كفر البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بالمنوفية، جريمة قتل لشاب في ظروف غامضة، وذلك عقب تعدى مجهولين عليه بالأسلحة البيضاء التي تسببت في وفاته بالحال، وتم تحويله لمستشفى شبين الكوم الجامعي لمحاولة إنقاذه والتي باءت بالفشل.

وكان تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعي، لجثة شاب يدعى "م، ج، س" من قرية كفر البتانون، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان قال شعبان جابر أحد أهالي القرية إن القرية اتشحت بالسواد حزنا على الشاب الذي كان من المقرر عقد قرانه الأيام المقبلة، ولقي مصرعه غدرا على يد مجهولين.

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