السبت 25 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

تتويج جنة حسين بلقب Miss athletic بأولى فعاليات مسابقة ميس إيجيبت إنترناشونال

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أقيمت أمس، إحدى فعاليات مسابقة ميس إيجيبت إنترناشيونال بأحد أشهر المراكز الرياضية بفنادق القاهرة الكبرى، حيث تم تتويج المتسابقة جنة حسين بلقب Miss Athletic بعد العديد من الاختبارات والتمارين التى استمرت أكثر من شهر. 

وتم اختيار جنة حسين من بين ١٩ متسابقة تم إعلانهن من قبل إدارة مسابقة ميس إيجيبت إنترناشيونال ولجنة التحكيم الخاصة بها والمكونة من كل من: مصمم الأزياء ورئيس مجلس إدارة المسابقة بهيج حسين، الإستايليست سعيد رمزي، في مجال الـ Modeling  يوسف سباهي، ملكات الجمال سابقًا هبة السيسي وفرح صدقي، وملك جمال العالم ٢٠١٧ مصطفى الأزلي، ومن المجال الفني الفنان تامر فرج، والفنان فراس سعيد، ومن المجال الطبي استشارى تجميل الأسنان الدكتور أحمد الجمل، طبيبة التجميل الدكتورة نورهان مقشط، وأخصائي التغذية الدكتور باهي هاني.

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كما صرح مصمم الأزياء المصري ورئيس مجلس إدارة المسابقة بهيج حسين "بأنه فخور بالمتسابقات، وأكد أنه حرص من اليوم الأول فى المسابقة أن يفى بوعده وهو التغير الشامل فى حياة هؤلاء الفتيات، والبداية كانت من الرياضة، واستكمل حديثه قائلًا "اخترنا ٥ متسابقات لديهن لياقة بدنية عالية وتمت التصفية باختيار جنة حسين وهى كانت مفاجأة كبيرة لى، حيث حصلت على نقاط عالية فى اللياقة البدنية.

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أما عن الفعاليات القادمة قال "من المقرر أن يقام حفل اختيار Miss Runway منتصف يناير المقبل والحفل الختامي لاختيار الفائزة بلقب "ميس إيچيبت إنترناشونال" منتصف فبراير القادم.

وقريبًا سيتم طرح الصور الرسمية للمتسابقات من خلال المصور الرسمي للمسابقة حسين العزب.

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كما أكد أن المسابقة ليس لها أي علاقة بأية مسابقات أخرى وعلى احترامه لكل الفعاليات التي ترتقي باسم مصر داخليًا وعالميًا، وأن ميس إيچيبت إنترناشونال ستقدم صورة مشرفة لسفراء اسم مصر.

وقالت منة الله عبدالباسط Co-founder المسابقة بأسماء الفتيات التي تم اختيارهن للمنافسة على اللقب وهن: منة صلاح، منة الله وليد، ناردين محمد، عاليا مجدي، نور أسامة، مارينا باهي، زينب صدقي، دينا عاطف، جنة حسين، داليا محمد، آية أبوبكر، إنجي محمد، مريم أحمد، سلمى مصطفى، كلوديا ماسيمو، إيمان أحمد، نادين هشام، نادين مجدي، نيرة يحيى.

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‎وأكدت منة عبدالباسط أنه من اليوم الأول وهم يحرصون كل الحرص على تغير الحياة الصحية والرياضية لكل المتسابقات، لأن الصحة والرياضة أساس كل شىء، كما صرحت بأن خلال الأيام القادمة ستقوم المتسابقات بجولات سياحية وخيرية فى العديد من الأماكن.

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كما عبرت المتسابقة جنة حسين عن سعادتها بالمشاركة فى المسابقة، وأنها تهتم بالرياضة من قبل المشاركة أيضًا، فهى تمارس رياضتي السباحة والجرى لمسافات طويلة وأيضًا ركوب الدراجات الهوائية.

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يذكر أنه فور الانتهاء من الاختبارات الأولية  واختيار المتسابقات بدأت على الفور كورسات وفعاليات التأهيل للفتيات من قبل أعضاء اللجنة الطبية المكونة من استشاري تجميل الأسنان د. أحمد الجمل وأخصائي التغذية باهي هاني وطبيبة التجميل نورهان مقشط، ومجموعة من المحاضرات والمتابعة الدورية لوصول الفتيات للوزن المثالي والعناية بالشكل والبشرة.

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‎كما قامت خبيرة الإتيكيت إيمان عفيفي بتقديم محاضرات عن الإتيكيت والـ cat walk وقدم مصمم الأزياء بهيج حسين للمتسابقات مجموعة من المحاضرات عن الـstyling، والعديد من الفعاليات التأهيلية الأخرى والأنشطة للمتسابقات.

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