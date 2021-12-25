ضبط 6 مصانع تنتج أسمدة ومبيدات مغشوشة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط المديرين المسئولين عن 6 مصانع عشوائية تنتج مستلزمات زراعية مغشوشة.

وعن التفاصيل أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص بإقامة (مصانع) عشوائية غير مرخصة فى مجال إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعى والمخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة، وكذا المنتجات التى تنتج باستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق مديرية أمن المنوفية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (6 مصانع ) "بدون ترخيص"، كما أمكن ضبط المديرين المسئولين عنها، وقد بلغ إجمالى المضبوطات (1480 طن مواد خام ومنتج نهائى أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية معدة للتداول – 43 طن مواد خام ومنتج نهائى مجهولة المصدر وبدون بيانات تستخدم فى تصنيع الأوانى المنزلية بدون ترخيص - 1٫85 طن مخلفات ومنتجات بلاستيكية مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة - 25٫5 طن منتج نهائى لمطهرات وأدوات صحية ومنظفات منزلية ومسحوق غسيل وحفاضات أطفال مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية معدة للتداول - 3٫9 طن مواد خام ومنتج نهائى لقطن وشاش طبى مُصنع من مواد مجهولة المصدر ومعدة للتداول).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.