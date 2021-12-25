ضبط متهم بالإتجار في المخدرات بالبساتين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، وهواتف محمولة.

وبمواجهته، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.