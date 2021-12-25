السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهم بالإتجار في المخدرات بالبساتين

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، وهواتف محمولة.

وبمواجهته، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

الأجهزة الأمنية مكافحة الجريمة الاتجار في المواد المخدرة مخدر الحشيش الإجراءات القانونية وزارة الداخلية قسم شرطة

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