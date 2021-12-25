السبت 25 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الرؤية والإنجاز»: 6,9 مليار جنيه من الرى للحماية من السيول

الرؤية والانجاز
الرؤية والانجاز

تنفذ الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، خطة مشروعات قومية كبرى، بداية من عام 2014 وحتى العام الحالي 2021، يستعرضها كتاب "الرؤية والإنجاز"، والتى تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتنفيذ عدة مشروعات منها تأهيل وتبطين الترع المتعبة، وتحديث نظم الري، وحفر الآبار الجوفية، وتأهيل المساقى الخاصة، والتأهيل لخزان أسوان والسد العالى.

وكذلك أشار كتاب "الرؤية والإنجاز"، إلى تنفيذ خطة أعمال طموحة لإدارة وتنمية مختلف موارد المياه، وايضا الاستغلال الأمثل لها ومواجهة العديد من  التحديات من خلال حلول جذرية لهذا الملف.

بالإضافة إلى ذلك ، استعرض كتاب "الرؤية والإنجاز" ، كافة المشروعات القومية المنفذة حالياً التى تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وحسن استغلالها، والتى تقوم بها  وزارة الموارد المائية والري، ومنها أعمال الحماية من أخطار السيول المدمرة بالمحافظات المعرضة لها.

مليار جنيه لمشروعات صندوق تحيا مصر

وكذلك أوضح الكتاب، أن وزارة الموارد المائية والري، قامت بتنفيذ 4 محطات رفع عملاقة للمياه، ضمن مشروعات صندوق تحيا مصر منها الخيرى والدشودى، وأيضا تخصيص مليار جنيه للحماية من أخطار السيول ضمن مشروعات الصندوق.

إنشاء 1084 منشأ للحماية من السيول بقيمة

كما أوضح كتاب الرؤية والإنجاز، تنفيذ وزارة الموارد المائية والري، خطة أعمال تضمنت إنشاء وتنفيذ 1084 منشأ للحماية من أخطار السيول وذلك بقيمة إجمالية قدرها 5,9 مليارات جنيه، بجانب مشروعات حصاد مياه الأمطار لاستغلالها في رى الأراضي الزراعية والمستصلحة.

كما أكد الكتاب، حدوث طفرة كبيرة في قطاع الموارد المائية والري خلال الفترة الماضية والحالية والمستقبلية أيضا.

كما يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الموارد المائية والري، وتخصيص الاستثمارات المختلفة لإحداث تنمية حقيقية فى كافة محافظات الصعيد، ضمن الخطة القومية للموارد المائية والري حتى 2037.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

معنى بورسعيد

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