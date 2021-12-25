السبت 25 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة» تناقش «المساواة بين الجنسين» في كفر الشيخ

جانب من الندوة التثقيفية
جانب من الندوة التثقيفية

عقدت مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ، ندوة بعنوان "المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة" في إطار تفعيل وحدة المساواة وتوعية العمال في أماكن العمل بنطاق المحافظة، وذلك في مقر مؤسسة التثقيف الفكري بإسحاقة، بحضور جاكلين بشرى وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ، وحسين النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة التثقيف الفكري.

وأوضح علاء ناصف، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، أن الندوة تضمنت التعريف بوحدة المساواة بين الجنسين وأهدافها ودورها في تمكين المرأة اقتصاديا وتوفير فرص عمل ملائمة للمرأة العاملة والقضاء على التمييز بين الجنسين في بيئة العمل على أساس النوع الاجتماعي.

واستمع مدير المديرية إلى السيدات العاملات بأنشطة جمعية التثقيف الفكري وأهم العقبات التي تواجههم في العمل، فضلا عن مقترحاتهم حول تحسين أوضاع المرأة العاملة في بيئة العمل.

واختتمت الندوة بتوجيه الشكر للحضور وفتح مسار التعاون والتواصل المستمر لتمكين المرأة المصرية وتذليل كافة العقبات للقيام بدورها الحيوي في المجتمع في ظل توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمرأة المصرية ومنحها مزيد من الحقوق.

وكانت مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ، قامت خلال شهر نوفمبر الماضي، باستخراج ٥٥٠ شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية  للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وذلك بصرف منحة المولد النبوي الشريف بإجمالي مليون و٨١١ ألف جنيه لـ٣٦٠٠ عاملا مسجلا، وصرف منح للرعاية الصحية لـ١١ عاملا بمبلغ ٥٣ ألف جنيه، بالإضافة إلى استخراج  ١٨٣٢ شهادة أمان.

كما قامت المديرية بتعيين ٤٣ شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها ٦١٠  شباب.

مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ المساواة بين الجنسين التمكين الأقتصادي للمراه توعية العمال مؤسسة التثقيف الفكري بيئة العمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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